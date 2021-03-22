Украинские войска обстреляли Саханку на юге ДНР

Противник применил станковые противотанковые гранатометы. Фото: штаб «ООС»

Украинские войска вновь обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Под огнем оказалось село Саханка на юге Республики, по которому противник выпустил 2 снаряда. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило один раз, а количество примененных боеприпасов - две единицы, - отметили наблюдатели.

Уточняется, что при обстреле противник использовал станковые противотанковые гранатометы. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, днем ранее украинские силовики пять раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив в ее направлении свыше 50 боеприпасов. Наблюдатели констатируют новый виток эскалации конфликта в Донбассе, заявив о стягивании Киевом тяжелого вооружения к линии фронта.

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