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Коронавирус Covid-1922 марта 2021 12:02

За сутки коронавирус в ДНР обнаружили у 35 жителей

Также экспресс-тесты выявили 33 человека, ранее переболевших коронавирусом
Ирина ДМИТРИЕВА
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По анализу на антитела врач может определить, как долго и сильно человек болеет ковидом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике медики выявили 35 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За последние сутки медики провели 90 исследований, в ходе которых выявили 27 случаев заболевания, а у 8 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, врачи выявили 33 человека, ранее переболевших этой инфекцией. Их определили путем забора крови для экспресс-теста на наличие антител.

Всего за период пандемии в Республике были зарегистрированы 27 807 случаев заражения коронавирусом и 20 639 выздоровлений. Скончались от болезни 2 178 человек.

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