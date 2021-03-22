В ЛНР зарегистрировали еще 3 смерти от коронавируса

На передовой борьбы с коронавирусом стоят врачи первичного звена Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За все время борьбы с пандемией в Луганской Народной Республике зарегистрировали и подтвердили 3 489 случаев заражения жителей новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

Лечение продолжают 274 пациента. При этом полностью выздоровевших и выписавшихся из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус - 2 908 человек.

К сожалению, справиться с болезнью могут не все. Стало известно, что за последние сутки в ЛНР зарегистрировали 3 новых смерти от коронавируса.

Таким образом, с начала пандемии в Республике зафиксированы 307 случаев, когда болезнь окончилась для пациента летальным концом. Медики продолжают бороться за тех, кто заболел коронавирусом.

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