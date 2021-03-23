В Донецке обновят зеленый фонд

Донецк издавна славился обилием цветов и растительности, за что получил название «города миллиона роз». Фото: Евгения Карпачева

Почти 4 тысячи деревьев и кустарников высадят этой весной в Донецке. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на администрацию города.

- Предусмотрены мероприятия по благоустройству в период с 22 марта по 16 мая с привлечением предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. Это расчистка парков и скверов, весенняя высадка зеленых насаждений, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках озеленительной кампании в городе высадят более тысячи деревьев, свыше двух с половиной тысячи кустарников и триста тысяч цветов, в том числе роз. Кроме того, коммунальщики засеют газоны, уберут придомовые территории и стихийные свалки, а также займутся благоустройством памятных мест.

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