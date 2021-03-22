Солдаты ВСУ отказываются оборудовать позиции под Счастьем, опасаясь за свои жизни

С июля прошлого года украинские мины унесли жизни 58 солдат ВСУ. Фото: штаб «ООС»

По данным разведки ЛНР, военнослужащие украинской армии отказываются оборудовать свои позиции из-за боязни подрыва на собственных минах. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Яков Осадчий.

- 19 марта боевики 80-й десантно-штурмовой бригады отказались от проведения работ по инженерному оборудованию позиций на переднем крае в населенном пункте Счастье. Мотивировали отказ боязнью подорваться на ранее установленных саперами соединения противопехотных минах, - рассказал он.

Уточняется, что командир бригады Войченко лично прибыл на место расположения военных «с целью проведения разбирательства и замены личного состава».

Ранее сообщалось, что военнослужащие инженерной роты одного из подразделений киевской армии отказались проводить разведку местности по той же причине - с июля прошлого года украинские мины унесли жизни 58 солдат ВСУ.

Читайте также

В Донбассе двое украинских военных дезертировали с оружием в районе Новотошковского

Об этом стало известно Народной милиции ЛНР (подробнее)