В ДНР поддержат интересы местных товаропроизводителей

Одной из мер поддержки называют расширение торговли с территориально близкими к ДНР регионами. Фото: agrodon.su

В Донецке члены Общественной палаты ДНР обсудили вопросы поддержки местных товаропроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба ОП ДНР.

- Основные проблемы - это отсутствие средств для ремонта зданий и оборудования, развития и расширения производства, кадровый дефицит; трудности поставок продукции в Российскую Федерацию и получения сырья с ее территорий, высокий уровень конкуренции с импортной продукцией, - рассказала заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова.

Решение этих вопросов во многом предусматривает закон «О малом и среднем предпринимательстве», которого в Республике нет. Народный Совет и Министерство экономического развития сейчас разрабатывают два варианта этого законопроекта.

- Пока мы не примем законодательный базис, не сможем двигаться дальше,- подчеркнула председатель Торгово-промышленной палаты ДНР Валерия Григорьева.

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