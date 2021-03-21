22 марта в Донецке будет облачно с прояснениями, + 6 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 22 марта будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

22 марта отмечается день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Это вторая встреча весны (первая на Масленицу). Если трясогузка прилетела, то река через 12 дней вскроется; прилет жаворонка предвещал тепло; зяблик - стужу.

По прогнозам синоптиков, 23 марта в Донецке и ДНР несколько похолодает, будет идти дождь со снегом.

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