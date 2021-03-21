В Донецком ботаническом саду зацвел куст Микки Мауса. Фото: Донецкий ботсад

Охна - декоративное растение, которое привлекает многих не только ярко-желтыми цветами, но и удивительными плодами.

- По мере созревания ягоды приобретают черный окрас, а плодоложе - ярко-красный цвет. Именно из-за этого охна получила другое название «куст Микки Мауса», - сообщили в ботаническом саду.

Экскурсии в мир тропиков и субтропиков (оранжерейный комплекс) проводятся ежедневно в 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00. Стоимость билета – 50 руб. Для школьников 1-4 класса - 30 руб. Дошкольники бесплатно.

Оранжерейный комплекс нельзя посещать без сопровождения экскурсовода.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Сейчас коллекционный фонд Донецкого ботанического сада насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.

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