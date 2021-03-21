В Донбассе опрокинувшаяся при разгрузке САУ насмерть придавила двух солдат ВСУ. Фото: штаб ООС

Два украинских военных погибли, попав под опрокинувшуюся при разгрузке самоходную артиллерийскую установку. ЧП произошло на железнодорожной станции в Рубежном 20 марта. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В результате опрокидывания САУ двое военнослужащих получили несовместимые с жизнью травмы, - рассказал он.

По его словам, для недопущения утечки информации об этом происшествии на железнодорожную станцию прибыли сотрудники СБУ.

- У очевидцев происшествия взята подписка о неразглашении, а также у всех работников станции изъяты мобильные телефоны. На данный момент на железнодорожную станцию ограничен доступ, - отметил представитель Народной милиции.

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