В Донбассе двое украинских военных дезертировали с оружием в районе Новотошковского

Двое украинских военных дезертировали с оружием в районе Новотошковского. Фото: штаб ООС

В Донбассе двое украинских военных дезертировали с оружием из расположения одной из бригад, действующих в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- 20 марта в 1-м батальоне 14-й бригады в районе населенного пункта Новотошковское самовольно покинули позицию со штатным оружием двое военнослужащих, - рассказал он.

Яков Осадчий добавил, что командиром батальона совместно с сотрудниками нациполиции проводятся розыскные мероприятия, объявлен план «Перехват».

Ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно заявляли о низком моральном духе ВСУ, боевики продолжают мародерствовать, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.

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