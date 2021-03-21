Украинские военные в Донбассе пригнали бронетехнику в Счастье

Украинские военные в Донбассе пригнали бронетехнику в жилой район Счастья. Фото: Егор Пелепенко

Украинские боевики пригнали бронетехнику в жилой район Счастья. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ выявлено размещение бронетранспортера БТР-80 на улице Шевченко в населенном пункте Счастье, - рассказал он.

Представитель оборонного ведомства Республики напомнил, что размещение украинскими силовиками вооружений и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные за сутки выпустили по ДНР более полусотни боеприпасов

Они разрывались в Донецке, Горловке, Саханке и Коминтерново (подробнее)