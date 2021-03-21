22 марта в Донбассе откроется пункт пропуска «Еленовка» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 22 марта, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.

- Пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30, - сообщает Межведомственный оперативный штаб ДНР по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине. Для въезда обязательно необходимо разрешение оперштаба.

При въезде на территорию Республики, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационар для проведения обследования на ковид. Либо, при желании, могут пройти платный экспресс-тест при прохождении КПВВ.

В случае отрицательного результата - заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата - направляются в стационар для проведения дальнейшего обследования.

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