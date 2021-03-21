Денис Пушилин: Улучшение условий труда коммунальных работников - одна из приоритетных задач

Денис Пушилин поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

- Вы ежедневно решаете задачи по созданию комфортных условий для жизни и труда жителей Республики. От вашей добросовестности, ответственности и профессионализма во многом зависит стабильная работа жилищно-коммунального комплекса, оперативное устранение насущных проблем населения. Улучшение условий труда наших коммунальщиков стоит в ряду приоритетных направлений, - сообщил Денис Пушилин.

Глава Республики пожелал коммунальщикам крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия.

21 марта в Донецкой Народной Республике празднуют День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

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