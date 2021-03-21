От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЛНР медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 304 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - говорится в сообщении.

В ЛНР подтверждены 3489 случаев заражения коронавирусом. Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений, транспорта.

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