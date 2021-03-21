Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 35 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 27 807 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения ДНР.

- За 20 марта проведено 90 исследований, из них выявлено 27 случаев заболевания и у 8 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4990 пациентов, выписаны – 20 639 человек, летальных случаев – 2178.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В ДНР работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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