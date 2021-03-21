Омбудсмен ДНР рассмотрела порядка 5 тысяч обращений жителей за прошлый год

Дарья Морозова рассмотрела порядка 5 тысяч обращений жителей за прошлый год. Фото: ombudsmandnr.ru

В 2020 году в адрес Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой поступило порядка 5000 обращений.

- Лидирующую позицию по-прежнему занимают вопросы социального, гуманитарного и экономического характера, - сообщила Дарья Васильевна во время ежегодного доклада в Народном Совете.

Омбудсмен рассказала о деятельности, направленной на содействие в решении социальных проблем вынужденных переселенцев. При взаимодействии Уполномоченного с международными гуманитарными организациями семьям, пострадавшим во время вооруженного конфликта, за прошлый год было предоставлено 7286 гуманитарных наборов. Регулярно осуществлялась адресная гуманитарная помощь инвалидам I и II групп. Была проведена значительная работа по расселению пострадавших.

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