В ДНР в конце апреля начнется чемпионат по футболу

Президент Футбольного союза ДНР Павел ДАВЫДЕНКО Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В конце апреля в Донецкой Народной Республике стартует чемпионат по футболу. Об этом «КП» сообщил президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко.

- Чемпионат Республики по футболу собираемся проводить в двух дивизионах – Премьер-лиге и республиканской лиге. В первом сыграют в основном команды из Донецка, Макеевки и Горловки, а во втором - практически со всех городов молодого государства, начиная от Дебальцево и заканчивая Тельманово, Кировским, Шахтерском, Комсомольским, - рассказал Павел Всеволодович.

Премьер-лига ДНР сезона-2021 пройдет с мая по октябрь. Команды сыграют в три круга. Календарь игр будет утвержден к 19 апреля и опубликован на сайте Футбольного союза. Определено, что финал Кубка ДНР будет сыгран в середине сентября.

Свое участие в Премьер-лиге и Кубке ДНР подтвердили шесть клубов: «Гвардеец» (Донецк), «Донбасс» (Горловка), «Шахтер» (Донецк), «Бажановец» (Макеевка), «Моспино» (Моспино) и «Прайд» (Макеевка).

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