Саханку и Коминтерново на юге ДНР украинские морпехи расстреливают из гранатометов

По Саханке выпустили 29 гранат из АГС. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 20 марта, вечером украинские военные дважды обстреляли из автоматических и противотанковых гранатометов села Саханка и Коминтерново на юге ДНР. Всего было выпущено 36 гранат. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Огонь велся со стороны подконтрольных ВСУ сел Широкино и Талаковка. По данным Народной милиции ДНР там находятся позиции 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Напомним, что сегодня ВСУ дважды нанесли массированные удары из минометов по пригородам Горловки и Донецка.

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