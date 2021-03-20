Саханку и Коминтерново на юге ДНР украинские морпехи расстреливают из гранатометов

По Саханке выпустили 29 гранат из АГС. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Сегодня, 20 марта, вечером украинские военные дважды обстреляли из автоматических и противотанковых гранатометов села Саханка и Коминтерново на юге ДНР. Всего было выпущено 36 гранат. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь велся со стороны подконтрольных ВСУ сел Широкино и Талаковка. По данным Народной милиции ДНР там находятся позиции 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Напомним, что сегодня ВСУ дважды нанесли массированные удары из минометов по пригородам Горловки и Донецка.
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