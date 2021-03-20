Погода в Донецке: днем 21 марта будет солнечно и до 5 градусов тепла

В Донецке будет солнечная погода Фото: Юрий СОБОЛЕВ

21 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике с утра будет облачно, а потом выглянет солнце. Температура воздуха утром +1…+2 градуса. Днем – до 5 градусов тепла. Вечером +1…+2 градуса. Западный ветер будет дуть скоростью от 2 до 4 м/с.

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Лазаря Муромского (1286-1391). В народном месяцеслове дата получила название Весеннее равноденствие, Весенний солнцеворот, Вербоносица, Вешнее равноденствие, Лазарь. Считается, что именно с этой даты наступает настоящая весна. По приметам если в период равноденствия холодно, то зима еще долго продержится. Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде. Туман – к заморозкам. Какая погода стоит в течение дня, таким будет и лето.

По прогнозам синоптиков 22 марта будет пасмурно. Ночью 0…-3 градуса, днем до 7 градусов тепла, а вечером до 2 градусов тепла. Восточный ветер будет дуть скоростью до 4 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач рассказал, как обстоят дела с лекарствами в ДНР

В самые тяжелые времена экономической блокады некоторых пациентов лечили травяными сборами (подробнее)