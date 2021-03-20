Насколько на Украине увеличат пенсии жителям республик Донбасса в июле

В июле пенсионеров Донецка ждет прибавка в выплатах на Украине и в Республике Фото: Юрий СОБОЛЕВ

На Украине с 1 июля пройдет очередной этап индексации пенсий. Это связано с повышением прожиточного минимума с 1769 до 1854 гривен. Вырастут выплаты и у пожилых жителей ДНР и ЛНР, которые оформили пенсии в незалежной.

По данным Пенсионного фонда (ПФУ), минимальная пенсия вырастет на 85 гривен – до 1854 гривен (4820 рублей), а максимальная — на 850, до 18540 гривен. Также вырастут надбавки за сверхнормативный стаж, составляющие 1% от минимальной пенсии за каждый год.

Согласно закону Украины, пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Вместе с ростом последнего показателя пересчитают и выплаты.

Тем временем, в республиках Донбасса тоже с 1 июля повысят пенсии. Но более значительно, чем на Украине, - на 17 процентов. Минимальная пенсия вырастет с 5616 до 6570 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР увеличат размеры социальной помощи пожилым жителям, которые не имеют права на пенсию

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики (подробнее)