Боевики 58-й бригады ВСУ обстреляли из тяжелых минометов село на окраине Донецка

По селу Веселое выпустили восемь мин калибром 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 20 марта, вечером украинские военные обстреляли из минометов район села Веселое, которое расположено к северу от Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел из минометов калибром 120 мм начался в 17:15. Было выпущено восемь мин. Огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ поселка Опытное.

По данным Народной милиции ДНР там находятся позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Это второе за день массированное применение минометов украинскими военными. Утром под обстрел попал район поселка шахты имени Гагарина на западе Горловки. В 6:50 в направлении поселка было выпущено десять мин калибром 82 мм.

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