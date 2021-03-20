24 марта в Луганске проведут ярмарку вакансий

На предыдущей ярмарке 12 марта было выдано 32 направления на трудоустройство. Фото: fssblnr.su

В среду, 24 марта, в Луганске пройдет ярмарка вакансий, в которой примут участие представители столичных предприятий, организаций и учреждений. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ярмарка для жителей, ищущих работу, начнется в 9:30 по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка общественного транспорта «Донбасс»).

Мероприятие организовывает Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ).

Тем временем, в фонде рассказали, что все желающие могут бесплатно пройти обучение по программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации по востребованным профессиям. Список специальностей, по которым будет проводиться обучение в 2021 году, можно найти на официальном сайте ФССНСБ или уточнить в территориальных отделениях.

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