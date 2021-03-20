Украинские боевики из 10-й бригады установили сотни противотанковых мин на сельхозземлях под Горловкой

Украинские военные часто не обозначают табличками места минирований. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские войска установили более 300 противотанковых мин на сельхозземлях под Горловкой, а также заминировали дорогу, ведущую на КПВВ «Гнутово» на юге Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- На сельскохозяйственных угодьях в 2 км к югу от горловского поселка Зайцево военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады установили 310 противотанковых мин ТМ-62, — говорится в сообщении.

Также на выезде из села Пищевик на обочине автомобильной дороги, ведущей на КПВВ «Гнутово», каратели из 36-й отдельной бригады морской пехоты разместили девять противотанковых мин. Кроме этого, морпехи установили смешанное минное поле на северо-восточной окраине села Сопино, расположенного между Мариуполем и Новоазовском.

Все это чревато ранениями и гибелью мирных жителей, а также самих украинских военных.

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