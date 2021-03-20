В ДНР уже скоро все школьники будут сдавать российский ЕГЭ

Скоро все школы ДНР пройдут государственную российскую аккредитацию Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) полностью заменит государственную итоговую аттестацию (ГИА) в школах ДНР в ближайшие два года. Об этом заявила начальник Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкова.

- Для этого необходимо, чтобы все школы прошли государственную российскую аккредитацию. У нас этот процесс уже начат, ряд школ подали необходимые документы. Думаю, что ближайшие год-два это все произойдет, – отметила Волкова.

Напомним, что ЕГЭ – основная форма итогов школьной аттестации и вступительных испытаний в вузы РФ. В ДНР уже в этом году впервые появятся пункты сдачи ЕГЭ. Они будут находиться в Донецке, Макеевке и Горловке. Экзамен напишут около 500 выпускников школ.

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