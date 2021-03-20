В ДНР увеличат размеры социальной помощи пожилым жителям, которые не имеют права на пенсию

С 1 июля соцпомощь увеличится на 10 процентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ДНР в отличие от Украины сохраняется социальная помощь для жителей, которые по тем или иным причинам не имеют права на пенсионное обеспечение.

В пресс-службе Министерства труда и социальной политики ДНР разъяснили, что пенсия по возрасту назначается при наличии страхового стажа не менее 15 лет и по достижению женщинами 55 лет, мужчинами — 60 лет. На социальную помощь могут рассчитывать пожилые жители, у которых в этом возрасте меньше стаж, а также инвалиды.

Лицам, которые достигли пенсионного возраста, помощь назначается пожизненно, а инвалидам – на период установления инвалидности.

Сегодня, в зависимости от категории получателя, размер социальной помощи составляет от 4800 до 5760 рублей. А с 1 июля помощь для всех категорий увеличится на 10 процентов.

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