Народная милиция ЛНР провела учения подразделений радиоэлектронной борьбы

Украинские военные активно используют беспилотники для разведки и сброса гранат на позиции ЛНР. Фото: МОУ

Народная милиция ЛНР провела учения мобильных групп оперативного реагирования и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

- На минувшей неделе в подразделениях Народной милиции проходили занятия по боевой подготовке с экипажами мобильных групп оперативного реагирования, отрабатывавшими действия в обороне. Кроме того, особое внимание уделялось подготовке специалистов радиоэлектронной борьбы, - сказал он.

В НМ отметили, что применение средств РЭБ прежде всего вызвано необходимостью противодействия применению ВСУ беспилотников.

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