Коронавирус в ДНР: За сутки 175 жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 175 жителей. 9 человек умерли от опасной инфекции. За это время 74 жителя вылечились от COVID-19.

- Проведено 385 исследований, из них выявлено 115 случаев заболевания (29,9 %) и у 60 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 27772. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4963 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 20637. Летальных случаев – 2172.

Также за сутки выявлено 67 случаев пневмоний, на 6 случаев меньше, чем за предыдущий день. 52 человека госпитализированы. Всего на лечении 920 пациентов с пневмониями, из них 463 на кислородной поддержке (+20 за сутки).

Также по результатам проведенных 225 исследований с помощью экспресс-тестов выявлено 55 человек, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлено 190 таких пациентов.

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