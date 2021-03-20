В Торезе ночью сгорел четырехквартирный дом

Огонь уничтожил кровлю и перекрытие по всей площади. Фото: МЧС ЛНР

Сегодня, 20 марта, ночью в Торезе сразу четыре семьи лишились крыши над головой и имущества. О пожаре сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Возник пожар в одноэтажном четырехквартирном доме на улице Загорской в поселке Россыпное, - говорится в сообщении.

Огонь уничтожил кровлю и перекрытие по всей площади. В трех квартирах частично уничтожены деревянные полы, межквартирные перегородки, личные вещи и мебель, 5 оконных блоков. Одна из квартир уничтожена полностью. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Для тушения пожара от МЧС привлекались 4 спецмашины и 19 человек личного состава.

Всего за минувшие сутки на территории ДНР ликвидировано 4 пожара: в Донецке – 2, в Горловке – 1, в Старобешево – 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач рассказал, как обстоят дела с лекарствами в ДНР

В самые тяжелые времена экономической блокады некоторых пациентов лечили травяными сборами (подробнее)