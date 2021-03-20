В Торезе ночью сгорел четырехквартирный дом

Огонь уничтожил кровлю и перекрытие по всей площади. Фото: МЧС ЛНР
Сегодня, 20 марта, ночью в Торезе сразу четыре семьи лишились крыши над головой и имущества. О пожаре сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- Возник пожар в одноэтажном четырехквартирном доме на улице Загорской в поселке Россыпное, - говорится в сообщении.
Огонь уничтожил кровлю и перекрытие по всей площади. В трех квартирах частично уничтожены деревянные полы, межквартирные перегородки, личные вещи и мебель, 5 оконных блоков. Одна из квартир уничтожена полностью. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Для тушения пожара от МЧС привлекались 4 спецмашины и 19 человек личного состава.
Всего за минувшие сутки на территории ДНР ликвидировано 4 пожара: в Донецке – 2, в Горловке – 1, в Старобешево – 1.
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