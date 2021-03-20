В пятницу через гуманитарный коридор под Донецком пропустили 209 жителей

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в пятницу, 19 марта, возобновили пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. КПВВ в обе стороны пересекли 209 человек и 44 автомобиля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики запущено 15 автомобилей и 95 человек. На территорию Украины выехали 29 автомобилей и 114 человек. За оказанием помощи обратилось 53 жителя, из них один за медицинской помощью, - говорится в сообщении.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ездить на Украину через территорию России.

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