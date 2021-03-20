Весенние каникулы в Донецке 2021 продлятся с 22 по 29 марта

Третья учебная четверть в школах была самой длинной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученики смогут отдохнуть перед финишной прямой - весенние каникулы в Донецке 2021 в общеобразовательных учреждениях продлятся с 22 по 29 марта. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки ДНР.

- Третья учебная четверть в школах была самой длинной и продолжалась десять недель. Учеников ждет короткая передышка перед финишной прямой - окончанием учебного года и сдачей аттестаций, - рассказали чиновники.

В этом году выпускникам донецких школ впервые предстоит сдать ЕГЭ по российским стандартам. Если раньше экзамен по русскому языку проводился в форме изложения, в этом году участникам предстоит пройти 26 тестовых заданий и написать сочинение по прочитанному тексту.

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