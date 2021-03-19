Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Донецк
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Донецк
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество19 марта 2021 23:36

20 марта в Донецке будет облачно, пойдет мокрый снег

В Донецке будет дуть северо-западный ветер, порывами до 10 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий

20 марта в Донецке будет облачно, пойдет мокрый снег

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 20 марта будет облачно с прояснениями. Пойдет мокрый снег.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5-10 метров в секунду.

20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического. Устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать: «С крыш капает, а за нос цапает», днем весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз.

По прогнозам синоптиков, 21 марта в Донецке и ДНР будет переменная облачность, станет немного теплее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

140 лет картине «Иван Грозный убивает своего сына»: Царевича Ивана писали с писателя из Донбасса - Всеволода Гаршина

Литератор известен своими рассказами и сказкой «Лягушка-путешественница» (подробнее)