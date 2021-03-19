В Шахтерске отцу за порку сына грозит арест

В полицию обратилась директор учебного заведения, которое посещает ребенок. Фото: МВД ДНР

В Шахтерске отцу 8-летнего мальчика грозит арест на три месяца за применение к сыну телесных наказаний в воспитательных целях. Множественные кровоподтеки на теле ученика обнаружили в школе-интернате, где он обучается. Директор сообщила об увиденном в полицию.

Служба по надзору за несовершеннолетними выяснила, что ссадины и гематомы мальчику нанес его родной отец. Родитель признался инспекторам, что решил наказать своего сына, используя розги за то, что тот плохо себя ведет в школе.

- Действия 39-летнего мужчины подпадают под часть 1 статьи 117 УК ДНР, - сообщил начальник службы по надзору за несовершеннолетними Шахтерского горотдела МВД Вадим Лутаенко.

Жителю Шахтерска грозит арест сроком до 3 месяцев.

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