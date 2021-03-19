В Донбассе украинские военные саботируют приказы своего командования. Фото: штаб ООС

Все чаще украинские военные подрываются на своих же минах. Именно поэтому в последнее время боевики отказываются выполнять приказы от своего командования о проведении разведки местности. Подобный случай саботажа произошел в одной из бригад ВСУ. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства рассказал, что командующий «ООС» Владимир Кравченко отдал приказ командирам бригад на проведение инженерной разведки местности, чтобы выявить ранее установленные украинскими военными минно-взрывные заграждения с составлением новых формуляров и маркировкой данных участков.

- Но украинские военнослужащие всячески саботируют эти приказы. Личный состав инженерной роты 14-й бригады, дислоцирующейся в Крымском, отказался выполнять приказ командира бригады Сергея Войченко, опасаясь за свою жизнь в связи с отсутствием формуляров минных полей, беспорядочно установленных их предшественниками из 93-й бригады, - отметил Яков Осадчий.

Ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно заявляли о низком моральном духе ВСУ, боевики продолжают мародерствовать, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.

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