В ЛНР заявили о размещении украинскими военными бронетехники возле жилых домов

В ЛНР заявили о размещении бронетехники у жилых домов в Донбассе. Фото: Егор Пелепенко

Украинские боевики разместили бронетехнику у жилых домов в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ отмечено нахождение боевой бронированной машины вблизи жилого дома в Троицком, - говорится в сообщении. В оборонном ведомстве рассказали, что в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ зафиксирована ББМ во дворе жилого дома в Крымском и боевая инженерная машина ИМР-2 - в Орехово-Донецком.

В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ отмечено нахождение двух ББМ в жилом районе Станицы Луганской, а также бронетранспортер БТР-60 на ее окраине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ три раза за сутки открывали огонь по ДНР

Украинские боеприпасы разрывались в Горловке, Петровском и Ленинском (подробнее)