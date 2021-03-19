Украинские боевики заминировали дорогу вблизи участка разведения сил в Петровском. Фото: штаб ООС

Украинские боевики установили мины вблизи участка разведения сил и средств «Петровское - Богдановка», что южнее Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В непосредственной близости от участка разведения «Петровское» на северной стороне автодороги, вблизи Богдановки, боевики 53-й отдельной мотопехотной бригады установили десять противотанковых мин ТМ-62, - говорится в сообщении.

По данным Народной милиции, вооруженные формирования Украины продолжают устанавливать минные заграждения и в других районах. В частности, на выезде из Песок на дороге общего пользования поперек обеих полос движения военнослужащие 58-й бригады ВСУ установили 52 противотанковые мины ТМ-62. Также замечена установка 20 противотанковых мин поперек дороги на выезде из Красногоровки.

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