В Донецке почтили память коммунальщиков, погибших при артиллерийских обстрелах

Сегодня около мемориала собрались коллеги и родственники погибших. Фото: Минстрой ДНР

Третье воскресенья марта - День работника коммунального хозяйства. В Республике эта профессия считается уважаемой – коммунальщики не переставали трудиться даже во время ожесточенных боев. Сразу же после обстрелов (а порой и под свист пролетающих пуль) многие из них ремонтировали линии электропередач, восстанавливали водоснабжение, возвращали тепло в дома и квартиры.

В центре Донецка есть мемориальная доска, которая была открыта в память о работниках коммунального хозяйства, погибших на производстве при артобстрелах со стороны Украины в 2014-2015 годах. На доске памяти увековечены имена и фамилии двенадцати человек. Все они погибли на работе во время боевых действий.

мМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец и мэр Донецка Алексей Кулемзин. Фото: Минстрой ДНР

Сегодня около мемориала собрались коллеги и родственники погибших. Также к доске памяти возложили цветы министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец и мэр Донецка Алексей Кулемзин.

За время боевых действий в Донецкой Народной Республике на своих рабочих местах погибли и получили ранения больше 30 сотрудников коммунальных предприятий, не считая тех, кто пострадал в нерабочее время.

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