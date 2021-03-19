ВСУ три раза за сутки открывали огонь по ДНР. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины три раза нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР почти 40 боеприпасов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских военных оказались окрестности поселка шахты имени Гагарина на западе Горловки, а также район Петровского и Ленинского на юге ДНР, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие.

В предыдущие сутки Вооруженные формирования Украины пять раз открывали огонь по Республике.

С прошлого года в Донбассе «действует» пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотников.

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