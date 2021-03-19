Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Донецк
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Донецк
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия19 марта 2021 10:36

На заправке в Енакиево задержали дебоширку

Ее доставили в отдел для дальнейшего разбирательства
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Фото: МВД ДНР

В Енакиево полицейские задержали нетрезвую правонарушительницу. Инцидент произошел на заправочной станции. Сотрудники были вынуждены вызвать полицию.

- К оперативно прибывшим на место происшествия правоохранителям обратился оператор АЗС, который пояснил, что 40-летняя гражданка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, нарушает общественный порядок, - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Енакиевского горотдела полиции, которая доставила нарушительницу в отдел для установления личности и дальнейшего разбирательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Создатель батальона «Восток» в ДНР Александр Ходаковский: «Народ должен понимать, за что воюет, только тогда он будет мобилизован»

Военно-политический деятель ДНР дал «Комсомолке» эксклюзивное интервью (подробнее)

Криминал