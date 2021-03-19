На заправке в Енакиево задержали дебоширку

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Фото: МВД ДНР

В Енакиево полицейские задержали нетрезвую правонарушительницу. Инцидент произошел на заправочной станции. Сотрудники были вынуждены вызвать полицию.

- К оперативно прибывшим на место происшествия правоохранителям обратился оператор АЗС, который пояснил, что 40-летняя гражданка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, нарушает общественный порядок, - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Енакиевского горотдела полиции, которая доставила нарушительницу в отдел для установления личности и дальнейшего разбирательства.

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