Коронавирус в ЛНР за все время зарегистрировали у 3443 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ЛНР за все время зарегистрировали у 3443 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения ЛНР.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2856 человек, - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.