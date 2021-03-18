Погода в Донецке на день: 19 марта температура воздуха прогреется до +5

В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
В пятницу, 19 марта, погода в столице Донецкой Народной Республики будет облачной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от +1 градусов до +5 градусов.
- В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится, - говорится в сообщении синоптиков.
Утром температура воздуха покажет 1 градус выше нуля, днем столбик термометра подымится – до +5 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует +3 градуса.
Скорость ветра до 3,4 метра в секунду.
Народный прогноз: В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.
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