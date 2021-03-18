В ДНР наградили лучших коммунальщиков Республики. Фото: Минстрой ДНР

38 работников жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики получили ведомственные и правительственные награды.

- Девять человек отмечены наградами Главы ДНР: вручена одна медаль «За трудовую доблесть», почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства» и семь благодарностей Главы ДНР, - сообщили в министерстве строительства ДНР.

Заместитель главы МинЖКХ Владимир Дубовка отметил, что жителям давно стали привычными коммунальные блага, и порой никто не задумывается, что за этим сложным процессом стоит слаженная работа порядка тридцати тысяч человек, которые обеспечивают стабильность жилищно-коммунального хозяйства Республики.

- Нам еще много есть над чем работать, но и есть, кем гордиться, ведь в системе ЖКХ всегда работали люди, способные действовать четко, слаженно, проявлять выдержку в экстремальных ситуациях, - сказал Дубовка.

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