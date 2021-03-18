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Политика18 марта 2021 19:05

Для слабовидящих жителей Республики упростили подачу документов для оформления паспорта ДНР

Помощь в подаче документов оказывают активисты общественного движения «Донецкая Республика»
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Паспорт ДНР начали выдавать пять лет назад

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Сегодня, 18 марта, активисты общественного движения «Донецкая Республика» помогли людям с инвалидностью по зрению в подаче документов для оформления паспорта ДНР. Об этом сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан Центрального исполкома ОД «ДР» Лилия Копылова.

- Сегодня мы организовали для представителей Республиканского общества слепых прием в миграционном отделении, для того чтобы люди могли без лишних бюрократических проволочек и очередей подать документы на получение паспорта Республики, - сказала она.

Отмечается, людям помогли в сборе и доставке документов в отдел Миграционной службы, где был организован прием без очереди.

- Процедура подачи пакета документов для одного человека занимала около 20 минут, - говорит Копылова. - Всего сегодня помощь в оформлении была оказана 15 представителям Республиканского общества слепых.

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