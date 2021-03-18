Денис Пушилин возглавил колону мотоклуба «Ночные Волки» в Крыму

Денис Пушилин отправился в Крым. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принимает участие в праздновании седьмой годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации. Сегодня руководитель государства вместе с «Хирургом» возглавил колону мотоклуба «Ночные Волки».

- В рамках торжеств состоялся автомотопробег по маршруту Симферополь – Севастополь – гора Гасфорта. На площадке у Сапун-горы колонна из Симферополя объединилась с севастопольской, где Пушилин встретился с лидером «Ночных волков» Александром Залдастановым («Хирургом»), депутатом Государственной Думы Андреем Козенко и российской рок-певицей Юлией Чичериной, - говорится в сообщении пресс-службы Главы ДНР.

После этого Пушилин принял участие в открытии памятного камня на аллее Русской весны и высадке деревьев из разных регионов России.

- Здесь русский дух, русские люди, единомышленники, друзья. Крым уже дома. Мы продолжаем этот путь – он сложнее, но абсолютно точно направлен в сторону России, нашей большой Родины, - сказал Денис Владимирович.

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