Глава МИД ДНР: Итогом произошедшего вчера демарша представителей Украины стало усугубление в работе над политическим урегулированием

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сделала заявление. Фото: МИД ДНР

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что намеренный срыв встречи Контактной группы украинской стороной разрушает не только перспективы прогресса в Минских переговорах, но и в целом основы всего мирного процесса.

- Итогом произошедшего вчера демарша представителей Украины стало усугубление и так уже глубокой стагнации в работе над политическим урегулированием, - говорит Никонорова. - При этом, Киев явно показал, что вместо усилий над выходом из этой ситуации им гораздо интереснее создавать в медиа-пространстве иллюзорную картинку своей продуктивной деятельности на Минской площадке.

Глава МИД Республики отметили, что возмущение вызывает комментарий министра по вопросам «реинтеграции» Донбасса Алексея Резникова по итогам заседания Контактной группы 17 марта, где он утверждает, что «украинская делегация предложила вернуться к трехстороннему формату».

- Каждым таким намеренным срывом переговоров Украина все больше разрушает не только перспективы хотя бы крошечного прогресса в Минских переговорах, но и в целом основы всего мирного процесса, которые были с таким трудом выстроены за эти шесть лет, - подчеркнула министр.

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