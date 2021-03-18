Украинская армия накрыла минометным огнем поселок Горловки

ВСУ продолжают стрелять по населенным пунктам Республики. Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по поселку шахты имени Гагарина, что на западной окраине Горловки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел зафиксирован в 13.55, - говорят в СЦКК. - Огонь велся со стороны населенного пункта Ленинское из 82-миллиметровых минометов.

Отмечается, что по поселку киевские силовики выпустили два десятка мин.

Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия пять раз нарушила режим прекращения огня в ДНР. В зоне обстрелов на донецком направлении оказались окрестности села Веселое, на горловском – район поселка шахты 6/7, а также села Сосновское и Коминтерново – на мариупольском направлении.

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