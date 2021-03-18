В Луганске наградили лучших коммунальщиков

В ЛНР наградили лучших коммунальщиков. Фото: ЛИЦ

В столице Луганской Народной Республики наградили лучших работников жилищно-коммунального хозяйства. А начальнику Кировского участка Алчевского управления «Лугансквода» присвоили звание «Заслуженный работник ЖКХ ЛНР».

- Мы не понаслышке знаем, какого труда, усилий, а порой и поистине воинского мужества требует ваше дело, чтобы другие чувствовали комфорт и безопасность жизни. Спасибо вам за ваш труд, - сказала заместитель председателя Правительства ЛНР Елена Костенко.

День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в третье воскресенье марта.

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