ВСУ открыли гранатометный огонь по участку разведения сил и средств в Петровском

Обстрел зафиксирован в 10.05 18 марта. Фото: Штаб ООС

Украинские вооруженные формирования обстреляли из гранатометов участок разведения сил и средств «Петровское-Богдановка». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрел зафиксирован в 10.05, - говорят в СЦКК. - Украинские войска выпустили в направлении села Петровское шесть гранат, также применялось стрелковое оружие.

Отмечается, что огонь велся со стороны села Богдановка.

Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия пять раз нарушила режим прекращения огня в ДНР. В зоне обстрелов на донецком направлении оказались окрестности села Веселое, на горловском – район поселка шахты 6/7, а также села Сосновское и Коминтерново – на мариупольском направлении.

Отмечается, что киевские силовики выпустили по населенным пунктам Республики 30 боеприпасов.

- Противник применял гранатометы различных видов (АГС, РПГ, СПГ) и стрелковое оружие, - сказали в СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Киев поставил под вопрос дальнейшие переговоры в Минском формате»: В Республиках Донбасса отреагировали на бойкот украинских переговорщиков

Представители незалежной покинули переговоры Контактной группы во время обсуждения политических вопросов (подробности)