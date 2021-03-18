Украинская армия обстреляла четыре поселка ДНР

ВСУ продолжают стрелять по Республикам Донбасса. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В зоне обстрелов на донецком направлении оказались окрестности села Веселое, на горловском – район поселка шахты 6/7, а также села Сосновское и Коминтерново – на мариупольском направлении, - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские силовики выпустили по населенным пунктам Республики 30 боеприпасов.

- Противник применял гранатометы различных видов (АГС, РПГ, СПГ) и стрелковое оружие, - сказали в СЦКК.

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