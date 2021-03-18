Работа средств радиоэлектронной борьбы ВСУ привела к смерти жителя Рубежного

Яков Осадчий рассказал о бесчинствах ВСУ. Фото: ЛИЦ

В результате работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины, направленных на блокировку пролетов беспилотников ОБСЕ, в населенных пунктах происходят перебои со связью. Так, в Рубежном, невозможность вызвать скорую помощь привела к смерти местного жителя.

- 20-й отдельный батальон РЭБ киевских силовиков активно применяет средства радиопомех с целью недопущения обнаружения беспилотников ОБСЕ запрещенного Минскими соглашениями вооружения в зонах ответственности бригад ВСУ, - сказал представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Он рассказал, что в УНМ Республики продолжают поступать жалобы от мирного населения, проживающего на подконтрольной Киеву территории на бесчинства украинских военных.

- Большинство жалоб о невозможности дозвониться по мобильным телефонам родственникам, в такси, а также экстренные службы, поступает от жителей населенного пункта Рубежное, - говорит Осадчий. - Также мирные жители недовольны многочисленными фактами мародерства, грабежей и притеснений со стороны украинских боевиков.

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