МИД ДНР: Делегация Киева демонстративно покинула заседание Контактной группы

Представители Киева покинули сегодняшнюю видеоконференцию Контактной группы во время обсуждения политических вопросов. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

- Несмотря на призывы приступить к конструктивной работе на политическом треке, делегация Киева демонстративно покинула заседание Контактной группы, - рассказывают в МИД ДНР. - При этом украинская сторона так и не ответила на вопрос, какую «террористическую организацию» создала общественница от Республики.

В ведомстве отметили, что такие инциденты может быть квалифицировано как прямое нарушение Комплекса мер, в котором закреплена гарантия недопущения преследования и дискриминации лиц-участников событий в Донбассе.

- Вместо этого Украина выносит по этим лицам судебные приговоры и пытается вмешиваться в дела Республики в целях влияния на состав ее делегации на Минской площадке, - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве Республики. - Киев ошибочно полагает, что путем заведения уголовных дел можно отстранить от мирного процесса неугодных украинской стороне участников.

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